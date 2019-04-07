Ольга Бузова получила музыкальную премию

07.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ольга Бузова получила музыкальную премиюОльга Бузова стала обладательницей золотой статуэтки музыкальной премии «Жара». Об этом она 5 апреля сообщила в своем Instagram.

Награда досталась ей в номинации «Лучшее шоу» за концерт «Принимай меня», состоявшийся в ноябре прошлого года в Крокус Сити Холле.

Певица поблагодарила подписчиков за поддержку и заявила, что посвящает им все свои награды и победы.

Однако многие пользователи в комментариях заявили, что у Бузовой в сверкающем платье золотого цвета выпирает живот. Кто-то даже успел сравнить певицу с «коровой на льду».

1 апреля сообщалось, что Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Ольга Бузова получила музыкальную премию"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
67, за 0,322