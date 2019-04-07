Ольга Бузова получила музыкальную премию

Ольга Бузова стала обладательницей золотой статуэтки музыкальной премии «Жара». Об этом она 5 апреля сообщила в своем Instagram.

Награда досталась ей в номинации «Лучшее шоу» за концерт «Принимай меня», состоявшийся в ноябре прошлого года в Крокус Сити Холле.

Певица поблагодарила подписчиков за поддержку и заявила, что посвящает им все свои награды и победы.

Однако многие пользователи в комментариях заявили, что у Бузовой в сверкающем платье золотого цвета выпирает живот. Кто-то даже успел сравнить певицу с «коровой на льду».

1 апреля сообщалось, что Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах.



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