Децлу посмертно присвоили почетное звание

Российский музыкант Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл и скончавшийся 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта в ночном клубе Ижевска, посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда".

Об этом сообщается на сайте музыкальной премии "ЖАРА Music Awards".

Награда была вручена отцу рэпера - Александру Толмацкому.

Победителей в ряде номинаций определяют зрители и жюри, в которое входят артисты, продюсеры и другие деятели шоу-индустрии.

Победителем в номинации "Лучший певец" стал Сергей Лазарев, "Лучшая певица" - это новая пассия лидера Rammstein Loboda (Светлана Лобода), в номинации "Лучшая группа" лидировали Artik & Asti, Валерия и Егор Крид отмечены за наиболее удачную коллаборацию.

Лучшей песней названа "Молния" Димы Билана, а лучшим клипом признан скандальный "Цвет настроения синий" Киркорова. Кроме того, Филипп Бедросович назван и артистом года.

Ранее сообщалось, что певице и актрисе Юлии Началовой, напротив, посмертно звание Заслуженной артистки присвоено не будет.



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