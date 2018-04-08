Дмитрий Нагиев сыграл роль Виталия Калоева, убившего диспетчера после трагедии над Боденским озером

Драма "Непрощенный" Сарика Адреасяна выйдет на экраны в 2018 году. Дмитрий Нагиев исполнил роль Виталия Калоева — человека, осужденного за убийство авиадиспетчера, дежурившего в ночь авиакатастрофы над Боденским озером. Во время трагедии погибли жена и дети Калоева.

Для роли Нагиев отрастил бороду и значительно похудел. Как актер рассказал Super, у Калоева была всего лишь одна просьба к режиссеру фильма.

Единственное пожелание Калоева — не выставлять его трусом. Это проскочило в некоторых западных изданиях, в частности, в документальном фильме, есть свидетельства очевидцев, которые рассказывали, что он медленно и очень спокойно уходил с места преступления. И это мы учитывали. Все остальное — художественное произведение, по мотивам трагедии.

Калоев читал сценарий «Непрощенного» и, как уже сообщалось, «дал свое благословение» режиссеру. По словам Андреасяна, его фильм о трагическом событии — не блокбастер, а личная история, в том числе, про непреодолимую разницу в менталитете.

Ранее триллер по мотивам событий, связанных с катастрофой над Боденским озером, снял американский режиссер Эллиотт Лестер. Фильм получил название «Последствия», главную роль в нем сыграл Арнольд Шварценеггер. После выхода картины на экраны в 2017 году Калоев заявил, что остался недоволен тем, как его изобразили в американском фильме, а также раскритиковал игру Шварценеггера.



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