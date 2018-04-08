Пореченков поддержал Козловского и назвал его критиков «мусорными троллями»

08.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пореченков поддержал Козловского и назвал его критиков "мусорными троллями"Известный актер Михаил Пореченков встал на сторону Данилы Козловского, который накануне заявил, что в России "сплошная ненависть и хамство".

Козловский в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма "Тренер", в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера.

"Такого количества ненависти я не ожидал. В России, с***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься", — сказал Козловский.

"Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди", — отметил Пореченков.

Он также заявил, что поддержит Козловского, который тратил "силы и нервы" на производство картины. По его мнению, о качестве фильма должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.

Премьера "Тренера" состоится 19 апреля. Картина посвящена истории футболиста национальной сборной, который после провального пенальти завершает карьеру и уезжает в провинцию.

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