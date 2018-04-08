У Эдиты Пьехи выявлено редкое заболевание

Легенда советской эстрады шутит и говорит, что чувствует себя в соответствии с паспортными данными. 80-летняя звезда продолжает выступать, однако мало кто знает, что у исполнительницы нашли целый букет заболеваний.

Несколько лет назад врачи обнаружили, что у Эдиты Пьехи все очень плохо с шейно-позвонковыми отделами спины. Ей диагностировали паталогический остеохондроз, и певица вынуждена была проходить ежегодные курсы терапии. Легендарная исполнительница призналась, что ключом всех ее болячек являются стрессы.

В детстве с ней обращались довольно жестко и это ранило ее. Стоило кому-то отпустить в ее адрес нелестное замечание, как у нее тут же начинались проблемы с суставами.

Кроме этого, звезда страдает редким заболеванием – легочной стенокардией. Из-за этого у нее часто случаются болевые приступы у основания сердца, которые отдают в легкие и случаются частые легочные кровотечения, пишет сайт Dni.ru.

А на днях Эдита Пьеха не на шутку испугала своих поклонников, когда ее срочно госпитализировали. Встревоженные журналисты связались с внуком звезды Стасом Пьехой, который несколько успокоил их. Оказалось, что его бабушка подхватила ОРЗ, которое переросло в бронхит. В результате Эдита Пьеха была вынуждена отменить часть своих выступлений.



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