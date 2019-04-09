6 голливудских картин, которые обанкротили своих создателей

Бывает так, что даже очень хороший фильм опускает выпустившую его студию на дно. орой даже хороший фильм может пустить ко дну студию, которая его выпустила. Потому что признание потомков и одобрение кинокритиков на хлеб не намажешь.



«Клеопатра», 1963 год

Фильм с Элизабет Тейлор, вышедший на экраны в 1963 году, сегодня считается классикой, а к моменту премьеры чуть было не погубил студию Fox, которая снимала картину. Бюджет фильма изначально планировался не более двух миллионов долларов, но в итоге вырос до 44 миллионов (в переводе на современные деньги это около 300 миллионов долларов), так что «Клеопатра» считается одним из самых дорогих фильмов в истории. Продюсеры хотели видеть в главной роли исключительно Элизабет Тейлор, но своенравная актриса заявила, что не будет сниматься меньше чем за миллион долларов, и продюсеры согласились на ее условие.

У фильма постоянно менялись режиссеры, а сценария как такового не было, поэтому съемки очень сильно растянулись. К тому же Элизабет Тейлор выбыла из проекта на восемь месяцев по причине серьезной болезни, актрисе даже делали операцию. В довершение ко всему во время съемок у Элизабет Тейлор случился бурный роман с Ричардом Бертоном. В итоге они оба развелись со своими супругами и поженились. «Клеопатра» получила четыре «Оскара» из девяти номинаций, а студии Fox пришлось продать 300 акров земли, принадлежавших ей, чтобы расплатиться по кредитам.



«Парни что надо!», 1983 год

Легендарная студия, основанная Адамом Лэддом-младшим, который дал зеленый свет «Звездным войнам», преследовала амбициозные проекты. Таким была, например, экранизация книги Тома Вулфа о заре астронавтики в США «Парни что надо». Фильм получил четыре «Оскара», но провалился в прокате.

А после такого же финансового неуспеха с картиной «Дважды много лет назад» компания вынуждена была закрыться.

«Остров головорезов», 1995 год

В 1994 году студия Carolco, выпустившая до этого успешные фильмы «Терминатор 2: Судный день» и «Основной инстинкт», взялась за дорогостоящий проект Пола Верховена «Шоугелз». А попутно решила вложиться в приключенческий фильм о пиратах, который мог стать либо счастливым билетом для компании, либо, наоборот, пустить ее ко дну. Случилось второе.

Дорогостоящие съемки на Мальте. Постоянные пищевые отравления актеров и съемочной группы, затянувшиеся съемки и в завершение абсолютно бездарная рекламная кампания принесли фильму колоссальные потери. При бюджете почти в 120 миллионов долларов он собрал всего около 10 миллионов. Студия вынуждена была объявить о банкротстве и закрыться.

Любопытно, что пистолет одного из героев картины перекочевал в «Пиратов Карибского моря» — самую успешную пиратскую франшизу всех времен и народов. Там его можно увидеть у капитана Барбоссы.



«Титан: После гибели Земли», 2000 год

В 1990-е, после временного затишья 1980-х, Disney своими картинами «Король Лев» и «Русалочка» доказал, что полнометражная анимация — весьма выгодный продукт. И в 1994 году компания Fox решила повторить успех этих мультфильмов, для чего были приглашены режиссеры Гэри Голдман («Все псы попадают в рай») и Дон Блут, на чьем счету уже был успешный мультфильм «Американский хвост».

Первая работа студии Fox Animation — «Анастасия» — была скромной по затратам, но имела успех у зрителей. После чего был запущен амбициозный проект «Титан: После гибели Земли». В его создании использовались как традиционные технологии, так и новейшая по тем временам компьютерная графика — производство обошлось в 75 миллионов долларов. Роли озвучивали знаменитые актеры: Мэтт Деймон, Дрю Бэрримор и другие. Планировалось также выпустить игру под консоль Playstation. Но в первые выходные после выхода мультфильм собрал скромные 9,4 миллиона долларов, а потом эта сумма выросла лишь до 22 миллионов долларов. Разработка игры была свернута, а студия закрыта, пишет bigpicture.ru.

В историю «Титан: После гибели Земли» вошел благодаря тому, что он был первой картиной, переданной через интернет. Для предварительного просмотра в Атланте 6 июня 2000 года фильм был передан в цифровом формате от голливудской студии за 3000 миль к цифровому проектору в кинотеатре торгового центра SuperComm.



«Золотой компас», 2007 год

New Line Cinema не считалась студией, склонной к риску. Там, конечно, выпустили «Властелин колец» Питера Джексона с бюджетом в 200 миллионов долларов и, возможно, из-за этого утратили чувство осторожности, затеяв выпуск проекта «Золотой компас». Стоимость первой части (она впоследствии так и осталась единственной) была 180 миллионов долларов. В итоге на американском рынке фильм собрал 70 миллионов долларов, а на международном — 260 миллионов долларов, но студию это не спасло, потому что права на зарубежные показы были проданы другим компаниям. В итоге студия разорилась и была поглощена Warners Bros.

Фильм тем не менее даже получил «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты», и, по слухам, компания сейчас ведет переговоры о том, чтобы снять сериал по мотивам книг, которые легли в основу фильма.

«Эта прекрасная жизнь», 1946 год

Сегодня фильм «Эта прекрасная жизнь» считается в США общественным достоянием и его традиционно показывают перед Рождеством (нечто подобное в России происходит с «Иронией судьбы»). Однако в момент выхода картина стала величайшим разочарованием для создателей — режиссера Фрэнка Капры и его друзей Джорджа Стивенса и Уильяма Уайлера, которые открыли новую независимую студию The Liberty. После выхода «Этой прекрасной жизни» студию пришлось закрыть.



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