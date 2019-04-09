Валерий Леонтьев заболел и предостерег поклонников от домыслов



Народный артист РФ, певец и актер Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнилось 70 лет, перенес два своих предстоящих концерта - в Твери и Рыбинске. Как поясняется - из-за болезни.

О чем исполнитель лично уведомил поклонников через Instagram.

"Не будем ждать домыслов прессы - я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта", - пишет Леонтьев. Добавив: "Не грустите - "Я вернусь!". И заверяя, что "мёд и малина имеются".

"Выздоравлевайте лимона с чаем не забудте выпить", "Самый любимый из мужчин", "Дорогой наш!!!!" - поддержали подписчики (орфография и пунктуация сохранена).



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