7 знаменитостей, которые потеряли свои миллионы в один миг

Добиться успеха — это еще не все. Главное — его удержать. Знаменитостям, о которых мы расскажем, это не удалось, но они уже сделали выводы и провели работу над ошибками.

Николас Кейдж

На пике своей карьеры Николас Кейдж зарабатывал до 150 миллионов долларов за проект. Но в 2009 году представители актера объявили о его банкротстве. К разорению привели необоснованные траты звезды. Кейдж купил замок с привидениями, остров и коллекцию древних черепов, в том числе череп динозавра, который оказался краденым. Продюсеры потеряли доверие к транжире, и сейчас Николаса можно увидеть лишь во второсортных боевиках.



Майк Тайсон

В одном из интервью в 2003 году Майк хвастался зарплатой 400 тысяч долларов в месяц. Кто бы знал, что развод сильно ударит по кошельку звезды. После расторжения брака экс-супруга спортсмена отвоевала у него девять миллионов. Этот случай заставил Тайсона изменить отношение к деньгам. Сейчас у него собственный успешный бизнес, который приносит неплохой доход.

Берт Рейнольдс

Расстаешься с женщиной — будь готов попрощаться с деньгами. Этот принцип давно пора запомнить популярным голливудским актерам. Ярким примером служит история звезды фильма «Все или ничего» Берта Рейнольдса. Развод с Лони Андерсон сильно пошатнул его финансовое положение. Актер расстался с женой еще в 1993 году, но полностью расплатиться с ней смог всего несколько лет назад. Семейные проблемы и финансовые трудности сказались и на карьере Рейнольдса: его перестали приглашать в крупные проекты, да и публика постепенно о нем забыла.



Памела Андерсон

Кто бы мог подумать, что у Памелы Андерсон тоже однажды начнутся проблемы с деньгами. Разорилась знаменитость из-за огромных трат и серьезного конфликта со строительной фирмой. В определенный момент ее задолженность перед компанией составила более $3 миллионов. Актрисе пришлось переехать из своего особняка в строительный вагончик, но, по словам звезды, так ей нравилось даже больше.

Линдси Лохан

Линдси Лохан, как и многие ее коллеги, которые рано стали популярными, не прошла испытания славой. Звезда вела жизнь, которая была ей не по карману. В 2012 году актриса объявила себя банкротом. О ее нынешнем положении можно судить хотя бы по тому факту, что она занимает крупные суммы у безработного Чарли Шина. И хотя сама Лохан утверждает, что средства понадобились на развитие бизнеса, с трудом верится, что ей удастся расквитаться с долгами.

Джонатан Беннетт

Если ты любишь фильм «Дрянные девчонки», тебе однозначно знакомо лицо красавчика Джонатана Беннетта. Актер быстро завоевал любовь поклонниц, сыграв школьную любовь Линдси Лохан. Однако после завершения съемок его карьера пошла на спад. Беннет снялся еще в дюжине фильмов, но былую популярность вернуть так и не удалось. Его самым заметным появлением на телеэкране стало участие в шоу «Танцы со звездами», где его партнерша Джулианна Хаф уличила актера в нетрадиционной сексуальной ориентации. В последнее время о Беннетте совсем не слышно, пишет cosmo.ru.

Элизабет Шеннон

Элизабет Шеннон стала настоящим секс-символом после выхода на экраны фильма «Американский пирог», где она сыграла иностранную студентку по обмену, ставшую объектом подростковых желаний. И хотя появление в двух сиквелах «Американский пирог — 2» и «Американский пирог: все в сборе» помогло ей ненадолго вернуть внимание зрителей, закрепиться в Голливуде Шеннон так и не удалось.



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