Дарья Сагалова из сериала «Счастливы вместе» в третий раз стала мамой

Актриса опубликовала фото пяточек новорожденного.

Дарья Сагалова, которая запомнилась зрителям по роли в сериале «Счастливы вместе», удивила поклонников и коллег неожиданной новостью. Актриса стала мамой в третий раз. Ребёнок родился 1 апреля 2019 года. Пол и имя звезда не сообщила, но рассказала, что их выписали из больницы, и теперь они дома налаживают режим. В честь радостной новости Сагалова опубликовала в Instagram фото пяточек малыша.

«К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся! Мы бесконечно счастливы! Вселенная, я люблю тебя! Я самая счастливая многодетная мать на свете!» — подписала фото Дарья Сагалова.

Она извинилась перед друзьями и коллегами, что не смогла поздравить их с важными событиями. Сагалова скрывала свою беременность, не появляясь на публике. Актриса большую часть времени проводила со своими дочерями – семилетней Лизой и трехлетней Стефанией.

Дарья Сагалова между семьёй и карьерой выбрала первое, поэтому практически не участвует в съёмках новых проектов. Несколько лет назад актриса решилась на роль в «Улетном экипаже», но из-за насыщенного графика ей пришлось оставить дочерей бабушкам.



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