Виторган-старший рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

09.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Виторган-старший рассказал о своем отношении к Ксении СобчакЭммануил Виторган рассказал как относится к экс-супруге своего сына Ксении Собчак. Об этом Народный артист России поведал в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина, заслужившая счастье и любовь. Он признался, что желает ей этого, поскольку хочет, чтобы у «матери его внука Платона все было прекрасно».

Виторган-старший добавил, что Собчак унаследовала самые лучшие качества своих родителей. «Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято», — резюмировал он.

В марте Максим Виторган сообщил, что они с Собчак довольно давно живут отдельно и «каждый своей жизнью». При этом он подчеркнул, что они не делят имущество и ребенка, «которого продолжают растить как любящие его родители».

21 января в одном из московских ресторанов между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки.

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