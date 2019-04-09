Лолита поведала о размере своей пенсии



Известная российская певица Лолита Милявская поведала, какую пенсию получает. По ее словам, социальное пособие составляет 21 тысячу рублей. Об этом она заявила в эфире развлекательного шоу «Вечерний Ургант», выпуск доступен на странице шоу в YouTube.

Лолита Милявская обратилась к зрителям программы и попросила их поздравить ее с пенсией. При этом звезда добавила, что пока не планирует завершать музыкальную карьеру.

В ноябре прошлого года певице исполнилось 55 лет, в апреле она даст большой сольный гала-концерт под названием «Мне 55». В марте сообщалось, что Лолита не захотела оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.

Басманный суд Москвы 29 марта принял решение отложить рассмотрение дела артистки и провести его через полтора месяца. Лолита призналась судье, что деньги ей не падают с неба и 700 тысяч рублей певица может потратить на съемки клипа.

До этого певице пришла квитанция в 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, который намечен на 2041 год. Певица в Instagram возмутилась, что за это время с нее взыщут стоимость нового дома.

Ранее шоумен Максим Галкин сообщил, что пенсия его супруги певицы Аллы Пугачевой составила две тысячи рублей. Но Галкин добавил, что ей не стоит переживать из-за финансовой стабильности семьи с детьми, поскольку их содержит он.



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