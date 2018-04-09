Владимир Винокур припомнил Лещенко старую обиду

Юморист до сих пор помнит розыгрыш, устроенный лучшим другом. Владимир Винокур едва не лишился места в институте из-за поступка Лещенко. По мнению артиста, именно с той ситуации и начались их приятельские отношения.

31 марта Владимиру Винокуру исполнилось 70 лет. В честь этого события друзья мужчины собрались в студии программы «Привет, Андрей!». Среди приглашенных оказался и давний приятель юмориста Лев Лещенко. Артисты общаются еще со студенческих времен, а об их близких отношениях в мире шоу-бизнеса слагаются легенды.

Однако Винокур решил рассказать про обстоятельство, при котором произошло их знакомство. Как оказалось, Лещенко разыграл будущего товарища и едва не лишил его возможности поступить в институт.

«Помню, стою, жду своей очереди, чтобы пройти вступительные испытания. Тут ко мне подходит молодой человек, спрашивает, собираюсь ли я поступать? Он тогда сказал мне, что является членом приемной комиссии, пригласил в какую-то аудиторию, где я кривлялся перед ребятами, как мог. Показывал им номера, пел, танцевал. В итоге он сказал мне, чтобы я приходил завтра. На следующий день мой будущий наставник на меня накинулся с расспросами, почему я не пришел на очередной вступительный экзамен. Тогда-то я и понял, что Лева меня разыграл», - поделился воспоминаниями мужчина.

Винокур уже давно не обижается на друга, хотя тогда очень злился на него. Позже юморист придумал немало пародий, посвященных именно Лещенко. Номера товарища практически всегда нравились певцу, несмотря на их смешной контекст.

В студии программы появились и члены семьи Владимира Натановича. Жена в очередной раз рассказала историю их любви, а дочь вспомнила о том, как в детстве папа старался проводить рядом с ней каждую свободную минуту. Сейчас же главной радостью в жизни артиста является его внук Федор.

«Мы с ним большие друзья, с удовольствием играем вместе, веселимся. Он такой артистичный, думаю вырастет звездой. Это будет мой первый юбилей, на котором появится Федор, поэтому мы очень волнуемся», - рассказал Винокур.

96-летняя мама артиста не смогла присутствовать на съемках, но записала видеообращение, адресованное сыну. По словам женщины, юморист всегда был главной радостью в ее жизни. Сейчас Владимир Натанович каждый день навещает родственницу. Если же он не может прийти к ней позавтракать из-за гастролей, то обязательно отправляет ролики с концертов, которые очень радуют родительницу.

Слушая нежные слова друзей и родственников, Владимир Натанович не мог сдержать слез. Он отметил, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Мужчина мечтает прожить еще много счастливых лет рядом с близкими людьми.



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