Ягудин поведал, как Тарасова спасала его от алкоголизма



Знаменитый российский фигурист и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поведал, как заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова спасла его от пьянства.

Ягудин поделился, что в юности злоупотреблял алкоголем. В 2003 году фигурист часто отмечал завершение турнира и любил выпить, Татьяна Тарасова просила его остановиться, но все уговоры не давали совершенно никаких результатов.

«Доходило до того, что с утра встаешь и не понимаешь, что происходит и где ты», — рассказал Ягудин.

Фигурист сообщил, что восстанавливаться после загулов ему помогала Тарасова. По словам Ягудина, у спортсменов сложилась небольшая традиция — праздновать завершение турнира. Однажды фигурист выпил слишком много, и в номер его отвела тренер. Тарасова всю ночь просидела около своего ученика, пишет «СтарХит».

«Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню», — вспомнил Ягудин слова Тарасовой.

Спустя несколько лет четырехкратный олимпийский чемпион понял, что так дальше продолжаться не может, и решил отказаться от алкоголя. Он заметил, что может выпить несколько бокалов вина, но при условии, что на следующий день нет важных дел.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин участвует в нескольких ледовых шоу и является ведущим телепередачи «Ледниковый период», премьера второго сезона которой состоялась 31 марта.

Отметим, Ягудин стал четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, был участником шоу «Звезды на льду», «Кто хочет стать миллионером?», «Ледниковый период», «Лед и пламень» и «Болеро». В 2012 году Ягудин и Ирина Слуцкая вели шоу «Кубок профессионалов». В 2013 и 2014 годах в паре со Слуцкой он вел «Ледниковый период», в 2016 году его соведущей стала Алла Михеева. Также Ягудин был ведущим дебютного сезона проекта «Ледниковый период. Дети» в 2018 году.



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