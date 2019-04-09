Певец Лебединский призвал РФ «поклониться» Украине



Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский сообщил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

"Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки", — сказал он.

Певец также отметил, что хочет переехать на Украину, так как в США "все чужое".

Алексей "Профессор" Лебединский — советский и российский музыкант. Широкую известность он получил благодаря песням "Я убью тебя, лодочник" и "Там вдали, у метро". В 2014 году эмигрировал в США, периодически приезжает на Украину.

Украинские политики разного ранга не раз называли Россию "агрессором" и обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев мог бы потребовать от Москвы "компенсацию" за века, проведенные в "оккупации".

В свою очередь, Россия отрицает подобные обвинения и претензии. Москва подчеркивает, что украинские власти не приводят никаких доказательств "российского вмешательства". Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из кризиса.



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