Стильная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг поклонников



Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева, через неделю отмечающая 70-летие (что будет ознаменовано возвращением на сцену) произвела в Интернете фуррор. Для чего ей всего-то понадобилось сменить прическу.

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Как отметили эксперты, Примадонна вернула себе натуральный рыжий оттенок волос и сделала актуальную "геометричную челку при длинном каре".

"Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок!" - подписал селфи Гаспарян. Тем обрушив на себя потоки зависти юзеров.



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