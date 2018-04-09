Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью

09.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностьюЕлизавету Боярскую поздравляют с беременностью. Правда, достоверных сведений по этому поводу нет.

В настоящее время актриса находится в Барселоне в рамках рабочей поездки. Судя по ее публикациям в Сети, ей очень нравится в Каталонии, где солнечная погода, море, горы и вкусная пища. Недавно она стала амбассадором одного из ювелирных брендов, именно поэтому звезда отправилась в эту страну.

Рассматривая фото Боярской, ее подписчики увидели, что Елизавета фотографируется только в свободных платьях, а свой живот прикрывает сумкой. Одни посчитали, что знаменитость поправилась, поедая вкусную еду местных аборигенов, другие подумали, что девушка беременна и принялись поздравлять ее с этим.

Нынешний год стал знаковым для Елизаветы Боярской. Она получила «Золотого орла» за роль «Анны Карениной», позже она стала обладательницей звания Заслуженной актрисы.

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