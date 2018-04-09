Лондон уничтожает улики по делу Скрипаля

09.04.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Власти английского города Солсбери намереваются снести дом, в котором проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Подобное поведение можно смело назвать попыткой уничтожить следы в этом весьма запутанном деле с отравлением.

Лондон уничтожает улики по делу Скрипаля

Несмотря на международное осуждение власти города пришли к выводу, что дом лучше всего снести, нежели обследовать его с целью поиска следов отравляющего вещества. Такая же участь постигнет и ресторан, который незадолго до отравления посетили Сергей Скрипаль и его дочь.

Одновременно с этим в Лондоне вскоре должны появиться заборы высотой в три метра. Они возникнут вокруг тех мест, которые посещали Скрипали перед отравлением. "Временные ограждения могут быть установлены вокруг этих мест до осени этого года. Охранники из сотрудников полиции скоро приступят к патрулированию этих мест", - сообщил источник The Mail Online в правоохранительных органах, добавив, что заборы будут стоять на протяжении шести месяцев.

Тем временем в российском посольстве в Великобритании высказали предположение, что расследование этого инцидента будет вестись необъективно. "Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства - от животных до целых домов - уничтожены, реакция британских СМИ - "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, зачем прятать концы в воду?" - поведали дипломаты.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены четвертого марта. В центре города Солсбери их нашли в бессознательном состоянии. Лондон сразу же обвинил в случившемся Москву, но весомые доказательства предоставлены не были. Власти РФ отвергают все обвинения.

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