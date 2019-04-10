Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» призналась в мошенничестве

Актриса Фелисити Хаффман и 12 других лиц, которые причастны к мошенничеству при зачислении детей в американские престижные учебные заведения, готовы признать свою вину.

Тем не менее, по данным телекомпании CNN, которая ссылается на документы, представленные в суд, обвиняемые могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 21 месяца.

Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», обвиняется в выплате $15 тыс. при сдаче ее дочерью вступительного экзамена. «Я полностью признаю свою вину и испытываю глубокое сожаление и стыд», — говорится в заявлении актрисы.

В то же время другая голливудская актриса Лори Лафлин, известная зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», не согласилась признавать себя виновной. Ее подозревают в выплате $500 тыс. за зачисление дочерей в спортивную команду по гребле.

13 марта прокуратура американского штата Массачусетс раскрыла крупную коррупционную схему, которая позволяла молодым людям за взятки поступать в престижные вузы США.

Сообщалось, что в преступной схеме участвовали около 50 человек. Сейчас им всем предъявлены обвинения. Обвинительное заключение охватывает период с 2011 по 2019 год.

В схеме использовалась организация по подготовке абитуриентов к поступлению. Она получала деньги от родителей молодых людей, при этом экзамены вместо молодых людей сдавали преподаватели. Также деньги выплачивались тренерам за зачисление якобы за хорошую спортивную подготовку.



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