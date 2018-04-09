Путин утвердил доплату к пенсиям россиян

09.04.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Трудности с исполнением социальных обязательств признают в России власти различных уровней. В правительстве не так давно откровенно рассказали о плане, с помощью которого ожидается заметное повышение материального положения российских пенсионеров.

Путин утвердил доплату к пенсиям россиян

В последние годы пенсии в нашей стране индексируются несколько раз в год. Однако пенсионеры, несмотря на многообещающие комментарии со стороны Пенсионного фонда, все равно ощущают на себе различные меры экономии. Например, это сказалось в первую очередь на работающих пенсионерах, которых с 2016 года попросту лишили индексации пенсий.

Во время предвыборной кампании президент России Владимир Путин сделал акцент на внутренних проблемах. Он пообещал пенсионерам дополнительную поддержку. Глава государства признал, что нынешние пенсии далеки от тех, что должны выплачиваться.

В свежем послании Владимира Путина к Федеральному собранию сказано, что пенсионеры в России будут получать дополнительные выплаты к своей основной пенсии. В планы государство входит регулярный рост пенсионных выплат. В бюджете страны будут закладываться средства с прицелом на то, чтобы пенсии повышались каждый год примерно на 700 рублей.

Из этих данных можно сделать вывод о том, что пенсии россиян в обозримой перспективе заметно вырастут. Но все проблемы пенсионеров вряд ли будут решены. Дело в том, что в бюджете страны попросту нет свободных денег на то, чтобы постоянно повышать материальное положение нуждающихся граждан.

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