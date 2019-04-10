15 актерских пар, кочующих из фильма в фильм

Вы наверняка обращали внимание на то, что многие известные актеры появляются вместе в разных картинах с завидной регулярностью. Часто совместная работа становится настоящим прорывом в карьере обоих актеров. Так, например, случилось с Райаном Гослингом и Эммой Стоун. Кроме того, партнерство на большом экране может стать началом многолетней крепкой дружбы и великолепного творческого союза.

Мы сделали подборку самых известных кинопар, которые часто снимаются вместе. Кажется, от этих дуэтов фильмы становятся вдвойне лучше и интереснее.



1. Адам Сэндлер и Роб Шнайдер

Адам Сэндлер стал успешным комиком еще в школе. Позднее он основал кинокомпанию Happy Madison Productions и пригласил туда в том числе Роба Шнайдера. Вне съемочной площадки актеры — давние друзья, поэтому во время работы они часто импровизируют и вносят много незапланированных шуток в свои фильмы. Вместе Шнайдер и Сэндлер снялись в 18 фильмах.

2. Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Перед тем как приступить к съемкам в оскароносном фильме «Мой парень — псих», Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс 2 недели по 5 часов в день занимались в танцевальной студии. Свои отношения с Дженнифер актер охарактеризовал так: «Я обожаю Дженнифер. Я бы сыграл с ней в любом фильме». Кстати, позднее актриса настояла на том, чтобы именно Брэдли Купер стал ее партнером в фильме «Серена».

3. Райан Гослинг и Эмма Стоун

Этот дуэт сложился еще в 2011 году на съемках ромкома «Эта дурацкая любовь». Райан Гослинг и Эмма Стоун уже трижды сыграли в кадре влюбленную пару. Лучший результат актеры показали в оскароносном мюзикле «Ла-Ла Ленд». Забавно, что изначально роли главных персонажей — Мии и Себастьяна — должны были сыграть Майлз Теллер и Эмма Уотсон.



4. Марион Котийяр и Гийом Кане

Марион Котийяр и Гийом Кане познакомились на съемках мелодрамы «Влюбись в меня, если осмелишься». У пары на счету 4 совместных фильма плюс озвучка в мультфильме «Маленький принц». Интересно, что Гийом дважды приглашал Марион в свои режиссерские проекты: драму «Последний полет» и комедию «Вечно молодой».



5. Бен Стиллер и Оуэн Уилсон

Пожалуй, один из самых ярких и узнаваемых комедийных дуэтов в современном кинематографе. Актеры познакомились на съемках фильма «Кабельщик», где Стиллер был режиссером. В тот момент Бен Стиллер был гораздо популярнее своего коллеги, поэтому он часто приглашал Оуэна Уилсона в различные проекты и немало поспособствовал взлету карьеры друга. Вместе друзья снялись в 11 фильмах.

6. Джонни Депп и Хелена Бонем Картер

Экстравагантную кинопару Джонни Деппа и Хелену Бонем Картер сложно представить без режиссера Тима Бертона, который также является близким другом Деппа и бывшим супругом Картер. Вместе актеры успели сняться в 7 проектах, а без любимого режиссера — только в одном фильме, «Одинокий рейнджер».

7. Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг

Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт встретились на съемочной площадке комедийной мелодрамы «Парк культуры и отдыха». Джесси однажды признался в интервью, что в детстве он был тихим и застенчивым парнем, у которого не было друзей, поэтому он благодарен режиссеру Вуди Аллену за возможность абсолютно неправдоподобных отношений в кино. Речь шла о мелодраме «Светская жизнь», где они вместе со Стюарт сыграли влюбленную пару.

8. Шейлин Вудли и Энсел Эльгорт

Одно время Шейлин Вудли и Энсел Эльгорт считались одной из самых романтичных кинопар. После выхода на экраны мелодрамы «Виноваты звезды», где юные актеры блестяще сыграли влюбленных, поползли слухи, что между ними вспыхнул роман. Позднее Вудли и Эльгорту пришлось делать заявление, что они не встречаются, а вместе их можно увидеть лишь на светских мероприятиях.

9. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек подружились, когда обоим было меньше 10 лет. Будучи молодыми начинающими актерами, Мэтт, Бен и его младший брат Кейси проводили все свободное время на кастингах. Успех к Мэтту и Бену пришел после выхода фильма «Умница Уилл Хантинг», к которому они написали сценарий и в котором исполнили главные роли. Дэймон и Аффлек снялись вместе в 9 проектах.



10. Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон познакомились задолго до того, как стали звездами киновселенной Marvel. Сейчас они хорошие друзья. Дружба завязалась во время съемок мелодрамы «Дневники няни». При этом СМИ никогда не приписывали паре романтических отношений, поскольку Крис и Скарлетт сразу установили четкие рамки в своем союзе и всегда вели себя на публике словно брат и сестра. Актеры успели поработать вместе в 7 картинах.

11. Винс Вон и Джон Фавро

Знаменитый комедийный дуэт Джона Фавро и Винса Вона сложился давно. Актеры познакомились на съемочной площадке спортивной драмы «Руди». Слава пришла к ним одновременно — после выхода трагикомедии «Тусовщики». Далее Фавро пригласил Вона в свой режиссерский дебют — фильм «Все схвачено!», а Вон Фавро — в собственное шоу. Всего на счету друзей 7 совместных работ.

12. Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер не раз встречались в кадре в роли влюбленных. Их первым совместным проектом стал фильм «Певец на свадьбе». Незатейливый сюжет о том, как дружба может перерасти в любовь, пришелся по вкусу зрителям по всему миру, а актеры подружились настолько, что позже Адам действительно пел на свадьбе у Дрю.

13. Аль Пачино и Роберт Де Ниро

Впервые Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись вместе в легендарном фильме «Крестный отец — 2» в 1974 году. Забавно, но в одном кадре мэтры не появились ни разу. Де Ниро исполнил роль молодого дона Корлеоне, а Аль Пачино — его взрослого сына Майкла. Второй раз они встретились на съемочной площадке полицейского триллера «Схватка». Их совместная сцена длилась всего 7 минут, но тем не менее получила множество восторженных отзывов. В 2019 году ожидается премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе, где актеры исполнят главные роли.



14. Сет Роген и Джеймс Франко

Творческая дружба Джеймса Франко и Сета Рогена началась еще в юности — с телевизионного проекта «Хулиганы и ботаны». После этого Франко не раз появлялся в фильмах Рогена, часто в крошечных комедийных эпизодах. Впервые дуэт по-настоящему зажег в комедии «Ананасовый экспресс», где друзья сыграли главные роли. Последний на сегодня их совместный фильм «Горе-творец» основан на реальных событиях и рассказывает о съемках скандально известного фильма «Комната». Всего на счету друзей 9 совместных проектов.

15. Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон

Дружба известных актеров началась на съемках фильма «Эд из телевизора». Будучи друзьями в реальной жизни, через 10 лет Макконахи и Харрельсон вновь встретились на одной съемочной площадке, работая над фильмом «Серфер». Однако блистательный дуэт Мэттью и Вуди полюбился поклонникам не этими фильмами, а первым сезоном сериала «Настоящий детектив», который был снят в 2014 году.

Мы очень надеемся, что любимые актеры будут продолжать радовать нас совместными работами. Ведь не секрет, что часто главным фактором, привлекающим зрителей в кино, является именно актерский состав. Если в одной картине снимается полюбившийся поклонникам дуэт, это всегда делает фильм долгожданным и ярким событием.

А какие актерские пары больше всего нравятся вам?



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