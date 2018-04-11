Экс-супруг Елены Ксенофонтовой отобрал у нее недвижимость

11.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Экс-супруг Елены Ксенофонтовой отобрал у нее недвижимостьСудебные разбирательства актрисы с бывшем мужем длятся не первый месяц. Он пытался отобрать у нее дочь, а также обвинял ее в побоях.

Звезда сериала «Кухня» оказалась в заложниках у бывшего мужа. Несколько лет назад, когда влюбленные были без ума друг от друга, они делали друг другу роскошные подарки. Елена продала свою «трешку» на Сретенке, а на вырученные деньги обставила квартиру мужа и оплатила его долги. В ответ Александр Рыжих переписал собственность (и еще два машиноместа) на жену.

Несколько лет назад Ксенофонтова решила продать квартиру и одно машиноместо. Но супруг не был согласен с таким решением. Начались бурные споры, которые закончились разводом, а ему предшествовала драка. Мужчина подал в суд на супругу, обвинив ее в нанесении ему тяжелой травмы головы.

А недавно Рыжих решил разобраться с недвижимостью и вернуть все то, что ему принадлежало и отменить дарственную, которую он оформил на Ксенофонтову. Он требовал выплатить ему компенсацию в сумме почти 60 миллионов рублей и расторгнуть договор дарения на второе место для авто. Суд постановил, что договор дарения на одно парковочное место, находящееся в собственности у Ксенофонтовой, необходимо отменить и обязать передать его Рыжих, сообщает «Московский комсомолец». А вот квартира остается в распоряжении у Елены.

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