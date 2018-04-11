Наргиз обвинила Первый канал в психологическом давлении на ее семью

Певицу возмутили действия некоторых телевизионщиков. По словам Наргиз Закировой, ее родственникам и бывшему мужу Филу Бальзано регулярно звонят с предложением поделиться своей историей и пройти детектор лжи.

Певица Наргиз Закирова осудила поведение сотрудников Первого канала. Как утверждает артистка, ее родным и близким регулярно звонят с предложением дать интервью. По словам звезды, она до последнего надеялась на мирное урегулирование сложившейся ситуации. Однако терпение Наргиз подошло к концу.

«Совершенно бесцеремонно, я бы даже сказала, что по-хамски моя семья подвергается психологической атаке», – заявила знаменитость.

До недавнего времени Закирова считала, что ее отношения с Первым каналом можно охарактеризовать как теплые и приятельские. Певица всегда находила время для того, чтобы пообщаться с редакторами, с которыми она подружилась на съемках проекта «Голос». Однако Наргиз не только не позвали на съемки выпуска программы «Сегодня вечером», посвященного популярному вокальному телешоу, но и ни разу не упомянули в эфире. По словам Закировой, этот факт ее насторожил и обидел до глубины души.

«Гостями были все участники с 2014 по 2017 гг. Победители, полуфиналисты, члены жюри… В общем, абсолютно все, кто был и есть причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что на этот эфир я не была приглашена. И в течение всей программы мое имя не было упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердце защемило, было очень больно и обидно», – отметила Наргиз.

Певица подчеркнула, что ей вовсе не хотелось напомнить о себе телезрителям и пропиариться. «Признаюсь откровенно, не люблю вообще лишний раз где-либо светиться и мелькать. Не моя это история», – высказалась Наргиз. По мнению Закировой, ее намеренно проигнорировали. «Неприятное ощущение, но меня скоро отпустило», – вспоминает артистка. Судя по всему, отсутствие Наргиз в эфире «Сегодня вечером» было связано с непростыми отношениями Константина Эрнста и Максима Фадеева. Известно, что продюсера и его подопечных не зовут на Первый канал из-за ссоры с генеральным директором, произошедшей в 2014 году.

В то же время родственников Закировой, по ее словам, постоянно донимают настойчивыми попытками связаться. «Мама буквально вопила о том, что редакторы Первого канала ей просто оборвали телефоны, названивая по 3-4 раза в день, в любое время суток (а в Нью-Йорке часовые пояса разнятся достаточно ощутимо), с просьбой «срочно разыскать» Наргиз», – утверждает артистка.

В результате певица была вынуждена сообщить о звонках руководству лейбла MALFA и Максиму Фадееву. После этого ее маму оставили в покое.

«Это что же получается, господа? Захотели – позвали, не захотели – не вспомнили? Что же я – собачка, которая будет бегать по первому зову? Ну и конечно же, финальным маразмом явился тот факт, что по сей день представители Первого канала буквально терроризируют моего бывшего мужа Фила Балзано с настойчивой просьбой принять участие в программах «Пусть говорят» и «На самом деле», где по их задумке он должен будет вещать против меня», – негодует звезда.

Пока экс-супруг Наргиз не собирается становиться героем телепередач, даже за денежное вознаграждение и перелет в бизнес-классе. Артистка подчеркнула, что Балзано не о чем рассказывать журналистам.

«Наша с Филом история с бракоразводным процессом, к счастью, решилась с миром. При этом мы с моим мужем остались в достаточно теплых отношениях. Наше общение с ним происходит ежедневно, иногда по несколько раз в день. И о гнусных заманиваниях в скандальные шоу мне сообщил именно он», – поделилась Закирова.

Артистка решила сделать пост в Инстаграме, чтобы положить конец преследованиям ее бывшего мужа. Наргиз попросила оставить ее семью в покое и пригрозила адвокатами. По мнению Закировой, существует и так достаточно большое количество артистов, готовых делиться своими историями с корреспондентами.



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