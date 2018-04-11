В России с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

С 1 июля 2018 года в России произойдет рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее заявление сделал глава Минстроя Михаил Мень. Подобное повышение станет привычным для россиян. Правда, иногда сроки повышения тарифов смещаются.

Глава Минстроя уточнил, что стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет по стране в среднем на четыре процента. Он обнадежил российских граждан комментарием, что данное повышение окажется одним из самых незначительных за последние несколько лет. Таким образом серьезных изменений цен ожидать не нужно, пояснил Мень.

В субъектах цены на коммунальные услуги будут выравнены региональными энергетическими комиссиями, антимонопольной службой и местными правительствами. В каждом регионе способы выравнивания цен будут решаться по-своему. К примеру, где-то могут поднять тариф на воду, но удешевить отопление.

"Общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране", - пообещал министр.

Тем временем огромное число россиян жалуются на то, что с ростом цен на основные услуги ЖКХ должным образом ничего не меняется в этой сфере. Зачастую людям кажется, что управляющие компании попросту наживаются с помощью необоснованного роста тарифов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







