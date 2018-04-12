Дом солиста группы Uma2rman загорелся в Подмосковье

12.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дом солиста группы Uma2rman загорелся в ПодмосковьеPR-директор группы Uma2rman Юлия Сажина подтвердила, что из-за пожара пострадал подмосковный дом Сергея кристовского. На данный момент на месте возгорания работают пожарные.

Дом солиста группы Uma2rman в подмосковном поселке в Красногорском районе пострадал в результате пожара. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, причины возгорания пока остаются неизвестными. Соответствующую информацию журналистам подтвердила PR-директор группы Юлия Сажина.

«Информация соответствует действительности, дом Сергея Кристовского пострадал, пожарные работают на месте возгорания. Никто из людей не пострадал. Это совместный таунхаус с домом нашего концертного директора Евгении Лазаревской: ее дом выгорел полностью, дом Сергея еще тушат», — цитирует представителя коллектива информагентство ТАСС.

Добавим, что не так давно в результате пожара пострадала и квартира Андрея Малахова. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома, а затем огонь перекинулся на соседние помещения. В квартире Малахова на Остоженке был серьезно испорчен ремонт, на его восстановление телеведущему потребовалось не мало сил и средств.

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