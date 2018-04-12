Меладзе представил новую участницу коллектива «ВИА Гра». Фото

В коллектив пришла 26-летняя Ольга Меганская. Она присоединилась к Эрике Герцег и Анастасии Кожевниковой и заменила собой Мишу Романову, которая покинула группу.

Еще в конце марта в Сети появилась информация об уходе из коллектива «ВИА Гра» одной из солисток. Позднее стало известно, что группу покидает Миша Романова (Наталья Могиленец — настоящее имя девушки, — прим. ред.). Певица говорила, что оставила карьеру ради личной жизни. Ходили слухи, что Романова ждет ребенка, однако Миша не стала их комментировать. Во вторник, 10 апреля, Константин Меладзе представил новую участницу команды, ею стала 26-летняя Ольга Меганская.

«Ольга родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств», – говорится в пресс-релизе продюсерского центра, опубликованном в соцсетях.

Популярна Меганская и в соцсетях. На ее страницу в Instagram подписано более четырех тысяч человек. Судя по фотографиям, Ольга не стесняется позировать перед камерой без одежды, выступать перед публикой и довольно спокойно относится к сторонней критике.

Дорогие фотографы❤️ Очень хочу творчества и, конечно, поработать с новыми и старыми друзьями! Если кто-то ищет похожий на мой типаж, я с удовольствием поддержу почти любые😂 ваши идеи... не фотографировалась почти 2 месяцев, ломка☝🏽🙀#фотографспб#модельспб#модельтфп#красиваядевушкаспб#фотосессияспб#фотостудияспб#модельноеагентство#модельнамакияж#модельпитер Публикация от Olga Meganskaya (@omeganskaya) 28 Окт 2017 в 12:02 PDT

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