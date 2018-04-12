Экс-супруг Бритни Спирс недоволен ежемесячными алиментами в размере 20 тыс долларов

40-летний Кевин Федерлайн, отметивший в конце марта свою день рождения, решил новый жизненный этап начать с суда с бывшей женой. В качестве подарка он хотел получить от Бритни существенную прибавку к алиментам, в идеале – увеличить сумму вдвое.

Но натолкнулся на отчаянное сопротивление со стороны отца 36-летней певицы, заведующего ее финансами. По мнению Джейми Спирса, Кевин осознал, что сам по себе богатым и знаменитым уже не станет. Это привело его к мысли выкачать из Бритни как можно больше денег, прежде чем она выйдет замуж за очередного безлошадного красавца Сэма Асгари и начнет рожать детей ему.

Покажите мне чеки!

Первое письмо бывшему тестю Кевин написал еще в феврале. Он узнал, что за четыре года эксклюзивных выступлений в Лас-Вегасе Бритни намолотила почти $138 млн, и очень расстроился, что никто не предложил ему кусок этого пирога. Заработки самого Кевина, во-первых, носят нерегулярный характер, а во-вторых, не соответствуют его запросам. После развода с певицей в 2006 году бывший танцор, получивший $1,3 млн отступных, выпустил альбом Playing With Fire, надеясь построить музыкальную карьеру на волне интереса к делам семейным. После того как критики объяснили ему, что успех не передается половым путем, Федерлайн впал в депрессию и набрал достаточно лишнего веса для участия в двух реалити-шоу о похудении. Нынче он подвизается в качестве диджея и просит $1 тыс. за выступление, однако клиентов не так много, как ему бы хотелось. Отсутствие стабильного дохода не помешало Кевину жениться на волейболистке Виктории Принс и обзавестись еще двумя детьми в дополнение к дочери и сыну от связи с актрисой Шар Джексон и паре сыновей от брака с Бритни. Нетрудно представить, каким подспорьем для такого количества отпрысков являются алименты на мальчиков – 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена.

В 2008 году, когда суд признал Бритни неспособной исполнять родительские обязанности, Кевин получил полную опеку над детьми. В обмен на право посещения певица обещала содержать Шона и Джейдена «в соответствии со своим стандартом жизни». В письме Федерлайн утверждал, что больше не может обеспечивать наследникам должный уровень на жалкие $20 тыс. в месяц. Папа Спирс назначил встречу, во время которой попросил бывшего зятя перечислить, на что сыновьям не хватает денег, и объяснить, каким образом сумма заработков Бритни за последние четыре года внезапно увеличила их потребности. Когда внятного ответа не последовало, Джейми предложил составить для Кевина бюджет, чтобы помочь лучше распределять финансы. Оскорбленный Федерлайн пригрозил судом. Сейчас стороны ведут ожесточенную переписку. Кевин потребовал полную информацию о заработках Бритни, а папа Спирс – отчитаться о расходах. Он хотел бы увидеть чеки на все, что Федерлайн покупал и оплачивал в течение 10 лет.

«Джейми не позволит Кевину содержать его семью целиком на деньги дочери, – рассказали близкие к певице источники. – Бритни и так давала ему все, что он желал от имени сыновей. Настало время выяснить, куда средства уходили на самом деле».



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