Сергей Челобанов получил результат экспертизы ДНК

Музыкант считал, что отцом ребенка является другой мужчина. Бывший любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов подозревал свою гражданскую супругу в измене. Евгении Гранде было обидно слышать подобные заявления от любимого человека.

Не так давно бывший любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов признался в одной из программ – он не верит, что его гражданская супруга Евгения Гранде родила сына Сашу от него. Поводом для подозрения стало то, что малыш не похож на него по некоторым чертам характера. Также мужчину удивило, что на протяжении двух лет он мечтает стать отцом еще раз, однако его попытки до сих пор не увенчались успехом. Сергей отважился пройти генетический тест, чтобы развеять все свои сомнения.

Евгения на 25 лет моложе Челобанова. Ей неприятно, что он усомнился в ее честности и преданности. Женщина появилась в студии программы «ДНК». Она считает личным оскорблением слова любимого человека. Ей обидно, что Сергей не поговорил с ней лично.

«Это оскорбление, причем, публичное оскорбление!» - заявила Евгения.

Она признается, что мужчина ни разу не заводил разговор о том, что у него есть какие-то подозрения. Евгения и маленький Саша живут в Саратовской области, пока папа работает в Москве и часто уезжает на гастроли. Пара вместе порядка десяти лет, однако мужчина до сих пор не отвел любимую в загс.

«У нас отношения носили деловой характер, потом дружеский, потом появился сын», - рассказала о романе Евгения.

Несмотря на то, что Сергей много работает, он не торопится налаживать быт своей семьи – Гранде сама сделала ремонт в квартире, покупает мебель и не просит о помощи. Днем она находится рядом с ребенком, а вечером поет в ресторане. Даже когда гражданский муж приезжает к ней в дом, она спит вместе с ребенком, а у мужчины есть своя кровать.

Сам Сергей тоже пришел в студию, чтобы узнать результаты ДНК-теста. Гости программы не могли не поинтересоваться, что именно насторожило мужчину и почему он делает столь громкие заявления на всю страну в адрес любимой женщины.

«Наверное, просто так на ветер слов бросать не буду. На то есть серьезные мои наблюдения, подозрения. По мере взросления Саши я начал наблюдать некоторые неприсущие для меня манеры поведения. Я всегда, ставя перед собой цель, добивался ее. Пока в Саши этой черты характера не вижу. Есть еще «визуальные» подозрения. Очень сильно похож на маму, многие говорят, что-то есть от меня, но я хотел бы выяснить это», - заявил Сергей.

Эксперты были удивлены такими претензиями мужчины – ведь ребенку всего два года, а потому пока рано говорить о каких-то определенных чертах характера. Челобанов дождался оглашения результатов экспертизы.

«Вероятность того, что мужчина приходится родным отцом этому мальчику, – 99,9%, я вас поздравляю», - заявили в студии.

Сергей не стал скрывать, что надеялся именно на такой исход дела. Он попросил прощения у Евгении и на коленях принес ей букет. Правда, женщина ударила розами гражданского мужа. Это не остановило Челобанова. Он преподнес ей кольцо и просил стать его женой. Гранде ответила, что обдумает это предложение.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







