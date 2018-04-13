Матильда Шнурова рассказала, что в ней не нравится супругу

Почти десять лет Сергей Шнуров и его супруга Матильда живут в браке. На днях жена солиста группы "Ленинград" раскрыла некоторые подробности их семейной жизни.

Сергей Шнуров и Матильда Шнурова выглядят словно идеальная пара. Они уже почти десять лет состоят в браке, любят совершать провокационные поступки, и им всегда хорошо вместе. Родной отец избранницы музыканта рано ушел из семьи. У него были очень сложные отношения с дочерью. Однако Матильда выросла умницей, красавицей и, кажется, не обделена любовью.

Недавно супруга Шнурова пообщалась с певицей Глюкозой и рассказала, что солист группы «Ленинград» иногда ее критикует. Оказалось, что ему порой не нравится внешний вид возлюбленной. «Ему все равно, накрашенная я или не накрашенная, но он не любит прямые волосы. Он просто ненавидит, когда я выпрямляю волосы, и ругается», — пояснила Матильда. Она отметила, что это единственное, за что муж ей делает замечания. По ее словам, когда Сергей впервые ее увидел, то у нее были мелкие кудри, поэтому ему так нравится именно этот образ.

Обычно она выходит в свет в своем естественном образе, с кудрями, но когда остается одна, то выпрямляет волосы. Сейчас Матильда веселится на девичнике в Америке вместе с Ксенией Собчак и другими известными персонами. На снимках у нее идеально прямые пряди. Стоит отметить, что она стала для Шнурова третьей женой. С ее появлением в жизни музыканта он стал более стильно одеваться и следить за своим внешним видом.



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