Мэрайя Кэри рассказала, что психически больна

13.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мэрайя Кэри рассказала, что психически больна
Певица Мэрайя Кэри впервые поведала, что борется с биполярным расстройством. По словам исполнительницы, диагноз был поставлен ей ещё в 2001 году, когда её госпитализировали с психическим и физическим истощением, рассказывает журнал People.

— Я не хотела верить в это. И до недавних пор жила в отрицании проблемы, в изоляции и в постоянном страхе, что кто-то раскроет меня, — заявила звезда в интервью главному редактору издания Джессу Кейглу.

Певица рассказала, что нести это бремя было тяжело. Кэри окружила себя позитивно мыслящими людьми и вернулась к тому, что любит, — написанию песен и музыки. Сейчас она проходит терапию и принимает лекарства от биполярного расстройства второго типа. Из-за болезни у неё бывают периоды депрессии и гипомании.

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