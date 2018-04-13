Лобода рассказала, почему долго скрывала, что ждет ребенка

Для рождения своего второго ребенка певица выбрала Лос-Анджелес. Выбор Светланы Лободы пал на элитную клинику, услугами которой пользовались Алсу и Мадонна. Знаменитость призналась, что не собирается уходить в декретный отпуск.

35-летняя Светлана Лобода намерена стать матерью во второй раз. Певица готовится к важному событию в Лос-Анджелесе, куда она уехала сразу же после того, как рассекретила беременность. Вместе со звездой в Америку отправилась ее дочь Евангелина. О том, что Светлана находится в интересном положении, она рассказала на музыкальной премии «BraVo», прошедшей в марте. Тогда знаменитость вышла в свет в наряде, подчеркнувшем ее округлившийся живот, а затем сделала официальное заявление о личной жизни.

Об отце второго ребенка Светлана предпочитает не рассказывать. По слухам, им является солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Звезда не торопится прояснять домыслы общественности. В недавнем интервью певица объяснила, почему скрывала вторую беременность.

«Я бережно отношусь к личной жизни, я артистка, ко мне и так приковано внимание. Если не окружать себя защитной оболочкой, невозможно справиться с огромным количеством любопытных и вовлеченных в мою жизнь людей. Мне было важно сохранить в секрете такое интимное положение максимально долго», – рассказала знаменитость журналистам.

Последние несколько месяцев общественность обсуждала изменения в фигуре Светланы. Фанаты гадали, с чем они могут быть связаны. Певица призналась, что ей было смешно читать домыслы поклонников.

«Я очень худощавая и всю жизнь имела подростковый вес – 48-50 кг. Но во время беременности тело становится более женственным. Конечно, это заметно. Но людям проще думать, что я сделала очередную – по их мнению стотысячную – пластическую операцию, чем предположить, что в моей жизни случилось важное событие», – сетует певица.

Несмотря на интересное положение, Светлана активно работала и выступала с концертами вплоть до седьмого месяца беременности. У певицы не было выходных, лишь недельный отпуск в начале года. В рамках масштабного тура Лобода объездила около 70 городов и несколько стран. По словам звезды, она по-прежнему полна сил и энергии.

«В Лос-Анджелесе у меня назначены встречи, съемки, работа в студии, так что планы грандиозные. А дети всегда со мной: и Евочка, и кенгуренок. Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня есть папа, мама, они всегда готовы помочь», – заявила знаменитость.

Светлана не собирается уходить в декретный отпуск. Сейчас она взяла небольшую паузу, чтобы составить планы на будущее и подумать о новом звучании. Об этом звезда рассказала в интервью журналу Cosmopolitan. Осенью Лобода собирается порадовать фанатов песнями, клипами и концертами. Известно, что певица собирается выйти на сцену столичного Crocus City Hall, шоу звезды запланировано на конец октября. Светлана собирается выступать два дня подряд.



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