«Я уже взрослая девочка»: Лера Кудрявцева ответила недоброжелателям

Недавно телеведущая изменила прическу, что понравилось далеко не всем подписчикам. Интернет-критики предпочли высказать мнение лично, а Кудрявцева не стала отмалчиваться.

За время работы на телевидении Лера Кудрявцева неоднократно меняла имидж, по большей части экспериментируя с прической. Так, некоторое время назад телеведущая предстала перед фанатами с новой укладкой, но многочисленные подписчики ее микроблога решили, что кудри старят Леру. Разумеется, в комментариях к публикации развернулась бурная дискуссия по этому поводу, прекратить которую пришлось самой Кудрявцевой.

«Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит», — вежливо и в то же время жестко обратилась телеведущая к фанатам.

Отметим, что под раздачу подписчиков попадают и многие другие знаменитости. Так, за любовь к роскошному образу жизни периодически достается Ксении Собчак, Аллу Пугачеву чаще критикуют за наряды не по возрасту, а Бабкина получает за любовь к «уколам красоты».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







