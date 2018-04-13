Супруга больного раком Караченцова рассказала свое отношение к его изменам



Людмила Поргина поведала об уходе от Николая Караченцова. Артистка не смогла стерпеть жестоких слов легендарного актера.

Людмила Поргина прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее мужа, актера Николая Караченцова, после откровений бывшей балерины Елены Дмитриевой. Танцовщица на всю страну рассказала о том, будто на протяжении 20 с лишним лет тайно встречалась с артистом. В качестве доказательств Елена предъявила аудиозапись голоса Караченцова, их общее фото и даже простынь, на которой тот якобы спал.

"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь. Да, мы слышали про откровения балерины. По этому поводу вместе с Колей хохотали в голос. Представляете, он даже ее не знает. Не помнит вообще, кто она такая!" – заявила супруга Караченцова.

Артистка разбила все вещественные доказательства, предъявленные танцовщицей. "Знаете, Коля всегда наговаривал много чего на наш автоответчик. Можно было нам на домашний позвонить и услышать его голос. Он мог сказать на автоответчик: "Это я, я приехал". И приветствия, и шутки. Она могла просто записать это все с нашего телефона. А уж то, что она показала простынку, якобы любимую Колину, – вообще за гранью. Дешево, противно! Она выдает желаемое за действительное. Показывает фотографии в обнимку с Караченцовым – да сколько таких фотографий с разными поклонницами!" – высказалась Поргина.

Жена артиста уверена: если бы роман Караченцова и Дмитриевой длился несколько десятилетий, как та утверждает, она бы точно заметила. "Это огромный кусок нашей жизни. Неужели бы я не заметила, что у него кто-то на стороне? Да у него на морде бы было все написано! Как ни скрываешь, супруга все чувствует. Коля был и есть замечательный человек и муж, благородный и честный", – сказала жена актера.

По словам Поргиной, если бы Караченцов был настолько влюблен, он бы оставил семью. "Коля – сильный человек. Это он создает счастье в семье, не я. Я просто подпорка, палка для поддержки..." – призналась актриса.

Кстати, когда-то именно Людмила Поргина уходила от Николая Караченцова. "На десять дней. Он уехал сниматься в Румынию. Его мама сказала, что я за ней и за сыном плохо ухаживала. В этот момент у сына начался панкреатит. А у меня репетиции спектаклей в театре, я разрывалась. И Коля по возвращении сказал мне: "Я думал, что ты мне настоящая подруга, а ты меня предала". Я встала и ушла. Он потом просил прощения у меня. Это был единственный раз в жизни, когда мы поссорились, и я уходила. Сын у меня, рожденный от Коли, прекрасный, невестка замечательная. И трое внуков. А про любовниц – ну что ж, пусть обсуждают обыватели", – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда".



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