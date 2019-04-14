Волочкова считает критикующих ее людей «ущербными духом»



Балерина Анастасия Волочкова дерзко высказалась о людях, которые критикуют ее точку зрения. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Артистка отметила, что говорить правду — это большое достоинство человека. Она добавила, что правда бывает "неудобна для многих".

"А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, <…> мне становится огорчительно", — говорится в записи.

Балерина также посетовала, что ее критикуют за поддержку президента и излишнюю доверчивость перед "альфонсами".

Ранее Волочкова предложила россиянам, недовольным своим уровнем жизни, уехать из страны. Как заявила артистка, таким людям необходимо задуматься о том, что они могут сделать для блага государства. Она посоветовала им больше работать, а не курить "на завалинке бычок".

После этого Волочкова пояснила РИА Новости, что ее высказывание выдернули из "контекста интервью". По словам балерины, она имела в виду, что "нельзя во всем винить только президента".

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







