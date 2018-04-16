Сын экс-супруга Маши Распутиной борется с ней за недвижимость



Алексей убежден, что певица должна его семье большую сумму денег. По его мнению, Маша Распутина обязана отказаться от видов на недвижимость, ведь при разводе с Владимиром Ермаковым она получила половину его собственности.

В октябре прошлого года первый муж Маши Распутиной скоропостижно скончался во время съемок в одной из популярных программ. Мужчина не оставил после себя завещания, поэтому на его квартиру в районе Тушино может претендовать сын Алексей и дочь Лида. Старший наследник Владимира Ермакова подтвердил, что он ведет споры с известной артисткой за недвижимость.

«По-хорошему, она должна вообще отстать от этой несчастной квартиры в Тушино. Когда они разводились в 1998 году, Распутина получила половину суммы от проданного загородного коттеджа. Плюс у меня есть расписка, что она была должна отцу то ли 200, то ли 250 тысяч долларов», - заявил Алексей в эфире программы «Ты не поверишь!».

С младшей сестрой мужчина виделся всего несколько раз. Он никогда близко не общался с Машей Распутиной, да и сейчас не горит желанием разговаривать с ней. Наследник Ермакова рассчитывал сам распоряжаться четырехкомнатной собственностью, но теперь ему придется делиться с Лидой. Общаясь с журналистами, Алексей отметил, что раздел имущества будет справедливым с юридической точки зрения, но не честным по совести.

Сразу же после смерти отца мужчина подал заявление на получение наследства. А вот Лида до сих пор не выдвинула своих требований. По словам Распутиной, ее дочь не имеет возможности распоряжаться недвижимостью, так как страдает от серьезного психического заболевания. Именно поэтому артистка рассчитывает переписать долю в квартире на себя.

По словам Алексея, он уже связывался с нынешним супругом певицы, и они разрешили некоторые финансовые вопросы.

«Он позвонил мне, спросил, что будем делать. Я сказал, что нужно делить квартиру пополам. Но если мы ее делим, то нужно распилить и расходы за коммунальные услуги. Там был долг за четыре месяца, сорок тысяч. Я за себя двадцатку кинул, а остальные квитанции отправил им», - рассказал Алексей.

Мужчина уверен, что Распутина поступает нечестно по отношению к нему, но ее действия все-таки соответствуют букве закона. Сама певица в эфире программы «Секрет на миллион» отмечала, что не собирается отказываться от борьбы за долю в квартире. По словам артистки, лечение ее дочери Лиды требует немалых финансовых затрат, и продажа недвижимости поможет ей восполнить некоторые расходы.

Маша Распутина очень жестко высказалась о смерти бывшего мужа. Она отметила, что Ермаков долгие годы портил ей жизнь и в итоге, получил по заслугам. Артистка невероятно рада, что ей удалось наладить отношения с дочерью. Сейчас Лида проходит лечение в специальных пансионатах и клиниках, а звезда старается навещать ее каждую неделю.



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