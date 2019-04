10 любопытных фактов об Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон (9 августа 1963 — 11 февраля 2012) запонили как одну из лучших певиц мира. По мнению многих, она стала наилучшим голосом Америки из когда-либо ею рождённых. Карьера Хьюстон, продолжавшаяся два десятилетия, была отмечена записью знаковых синглов с виртуозным исполнением, которые будут навсегда вшиты в ткань американской, да и мировой культуры. Именно поэтому, когда певица была найдена мёртвой в своём гостиничном номере отеля Beverly Hilton 11 февраля 2012 года, общественный резонанс был настолько великим. Подобные таланты появляются слишком редко и чувство, что её голос вживую мы никогда не услышим, стало слишком болезненным.

Ниже представлены десять интересных фактов из жизни королевы соула, обладательницы уникального голоса в 5 октав Уитни Хьюстон.

10. Наркотики

В 2002 году Уитни Хьюстон в телеинтервью Опре Уинфи призналась, что употребляет наркотики, алкоголь и психотропные препараты. Вскоре певица назвала эту пагубную привычку большой «глупостью». Весной 2011 года Уитни была включена в программу реабилитации.

9. Фанатка Хьюстон

В 1993 году в Лондоне на неделю посадили в тюрьму ярую фанатку Хьюстон 20-летнюю Элен Стивенс, которая не давала покоя своим соседям громко-включённой песней I Will Always Love You, докучавшей им даже через звукоизоляцию.

8. Гимн

В 2002 году Саддам Хусейн сделал композицию I Will Always Love You гимном своей предвыборной кампании.

7. «Телохранитель»

Любопытно, что впервые прочитав сценарий к фильму «Телохранителя», Хьюстон категорически отказалась от съёмки в нём, сказав, что героиня картины — «истеричка» и что она никогда бы так себя не повела. Кевин Костнер, режиссёр и продюсер фильма с большим трудом уговорил Уитни сыграть эту роль.

6. Солистка хора

В 11 лет Уитни стала солисткой хора при церкви. После чего люди начали приходить в церковь не столько, чтобы посетить службу, сколько послушать юное дарование.

5. Саундтрек I Will Always Love You

Суперхит Уитни Хьюстон I Will Always Love You, давший ей пожизненную славу, написала кантри-певица Долли Партон в 1974 году. Эту песню намеревался перезаписать Элвис Пресли, желая выкупить половину прав, но Партон ему отказала. После того как хит был исполнен Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель», Партон на одних только правах заработала $ 6 млн. Этот саундтрек стал самым продаваемым из всех саундтреков — 43 млн копий.

4. Фонд благотворительности WHFC

В 1989 году Хьюстон создала свой фонд благотворительности WHFC. На собранные средства организации были построены городские парки и игровые детские площадки, проводились каждый год рождественские вечера. Выходя в 1992 году замуж, певица попросила всех своих гостей сделать пожертвование в WHFC вместо подарков.



3. Первый альбом

Её первый альбом, вышел в 1985-м и стал в истории музыки наиболее успешным дебютным женским альбомом — только за год в Америке он был продан тиражом 13 млн копий и продержался на вершине престижного чарта 14 недель подряд.

2. Модель

Будущая суперзвезда до 1985 года была моделью и часто появлялась на обложках и страницах модных журналов Seventeen, Glamour, а также снималась для рекламных плакатов всевозможных компаний, среди которых Max Factor.

1. Прозвище Ниппи

Прозвище Ниппи Уитни было дано её отцом Джоном Хьюстоном ещё в детстве. Это имя персонажа из знаменитого американского мультфильма, который часто ввязывался в неприятные истории.



