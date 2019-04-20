Британская певица Адель рассталась с супругом



Британская певица Адель рассталась со своим супругом американским бизнесменом Саймоном Конекки, об этом сообщает US Weekly со ссылкой на представителя певицы.

«Адель и ее супруг расстались. Они настроены вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде, они просят уважать их частную жизнь», — заявил представитель певицы.

О своих отношениях 30-летняя певица и 45-летний бизнесмен заявили в 2012 году. Спустя полгода певица рассказала, что ждет ребенка от возлюбленного. Сейчас у пары есть шестилетний сын по имени Анджело. В 2017 году Адель и Конекки сыграли тайную свадьбу в доме певицы в Лос-Анджелесе.

Британская певица Адель является обладателем шести премий «Грэмми». Кроме того, Адель попадала в список самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time в 2012 и 2016 годах. В 2017 году Forbes включил Адель в тройку высокооплачиваемых звезд. В прошлом году Адель заявила, что больше не собирается петь и давать концерты, так как ее творчество больше не приносит ей удовольствия.

Ранее стало известно, что известная американская актриса Анджелина Джоли-Питт поменяла фамилию после развода со своим супругом. Теперь звезда Голливуда будет носить фамилию Джоли, как это и было до замужества.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







