Саша Савельева поведала секрет стройности после родов



Месяц назад 35-летняя певица родила ребенка. Саша Савельева до последнего скрывала беременность, но после появления сына на свет солистка группы «Фабрика» стала более открытой. Накануне молодая мама раскрыла секрет стройности.

Месяц назад Савельева впервые стала мамой. Саша старалась как можно дольше скрыть беременность: заявляла, что ее фото с округлившимся животом, попавшие в Сеть, сделаны с неудачного ракурса, и ни о каком «интересном» положении не может быть и речи. После появления первенца на свет певица стала более открытой в общении с поклонниками. 19 апреля она опубликовала фото с коляской, сделанное во время прогулки с малышом.

«Когда у тебя появляется машина определенной марки, ты сразу на дороге замечаешь похожие автомобили в огромном количестве. По ходу дела с коляской то же самое. Мне кажется это жутко смешно. Это только у меня или вы тоже испытывали подобное?» — спрашивала артистка.

Многих же заинтересовало другое: как Саше удается находиться в такой прекрасной форме, ведь она совсем недавно стала мамой.

«Надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету», — ответила Савельева на один из вопросов поклонников.

Певица пока не рассказывает, сколько лишних килограммов набрала во время беременности, но не скрывает, что в этот период она не ограничивала себя в еде. «Ела и сладкое, и мучное. Чувствовала себе бегемотом», — добавила она.

Напомним, первенец Саши Савельевой появился в одном из элитных перинатальных центров Москвы. Во время родов певицу поддержал супруг, актер Кирилл Сафонов. «Знаете, кто еще был со мной все это время? — Делилась молодая мама. — Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю».

17 апреля пара отметила девятую годовщину свадьбы. Супруги давно мечтали о детях, но стать родителями смогли только сейчас. «Я ж отец!» — Кирилл гордится статусом отца двоих детей. К слову, у артиста есть дочь Анастасия от предыдущего брака. Несколько лет девушка живет в США, где строит модельную карьеру.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







