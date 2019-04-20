Появилось видео выступления дочери Алсу с композицией Началовой



Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова смогла пройти в финал музыкального шоу «Голос. Дети», исполнив песню Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года. 10-летняя Абрамова исполнила композицию «Герой не моего романа», выпущенную Началовой в 2005 году.

Песня Началовой в исполнении дочери Алсу, почтившей память певицы, растрогала зрителей. По итогам голосования Микелла получила право вновь бороться за победу в конкурсе, пишут «Известия». Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.

За выступлением Абрамовой из зала следила Алсу — певица не могла сдержать слез. Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта, ей было 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Накануне Началову вспоминали в программе Елены Малышевой «Жить здорово!». Выпуск был посвящен подагре, а зрителям продемонстрировали уникальные кадры с Началовой.

Отметим также, что вскоре после смерти Юлии Началовой ее менеджер рассказала о последней просьбе певицы. Звезда просила PR-директора позаботиться о ее дочери.

Опасения Началовой были связаны с судебным разбирательством вокруг судьбы квартиры, часть которой Началова продала своему мужу.

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