Названа причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Кардиомиопатия стала причиной смерти вдовы Евгения Евстигнеева актрисы Ирины Цывиной. Об этом 19 апреля пишет «МК» со ссылкой на близкую подругу актрисы Юлию Лешковцеву.

Это заболевание сердечной мышцы могло возникнуть при осложненной инфекции и аутоимунных заболеваниях, а также из-за регулярного употребления алкоголя, отмечает телеканал «Звезда».

В последние годы Цывина находилась в состоянии депрессии. В 2018 году актриса заявляла о желании завершить карьеру и уйти в монастырь.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Телезрителям артистка известна по сериалам «Петровка, 38», «Полицейский с Рублевки», «Папины дочки. Суперневесты», «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Она снималась в фильмах «Принцесса цирка», «В полосе прибоя», «Елки-палки!» и др.

В 1994 году Цывина выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, супругой которого она была последние шесть лет его жизни.



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