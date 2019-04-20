Звезда «Облачного атласа» неожиданно скончалась в 16 лет



Британская киноактриса Майя-Лесия Нэйлор (Mya-Lecia Naylor) неожиданно скончалась на 17-м году жизни. Об этом пишет газета The Sun.

По данным британского таблоида, 16-летняя девушка умерла еще 7 апреля, но о трагедии стало известно только сейчас. В настоящее время причина смерти артистки не сообщается.

В радиовещательной корпорации «Би-би-си» выразили соболезнования в связи с кончиной актрисы и отметили, что она была «любимицей «Би-би-си», очень талантливой актрисой, музыкантом, прекрасно танцевала».

Майя-Лесия Нэйлор известна зрителю по роли в фантастической драме «Облачный атлас». Кроме того, она снималась в таких лентах, как «Красный код», «Индекс Зеро».



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