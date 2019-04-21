17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмов

21.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Для придачи фильму зрелищности актерам зачастую приходится выполнять опасные для жизни трюки. Каскадеры, дублеры, компьютерная графика — все это нам давно привычно, но не гарантирует безопасности на 100 %. Получить повреждения можно даже в самых обыкновенных сценах. И обыграть это так, что зритель даже не заметит.

Некоторые из таких сцен даже вошли в финальный монтаж фильмов.

1. Диана Крюгер — «Бесславные ублюдки»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовНа съемках фильма «Бесславные ублюдки» Квентин Тарантино стал душить Диану Крюгер так, что она потеряла сознание. Режиссер хотел получить реалистичную реакцию на удушение и немного перестарался.

2. Шарлиз Терон — «Эон Флакс»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовВ одной из сцен драки Шарлиз Терон, выполняя обратное сальто, неудачно приземлилась и сломала шею. А когда после реабилитации вернулась на съемочную площадку, настояла на том, что продолжит выполнять трюки самостоятельно.

3. Маргарет Хэмилтон — «Волшебник страны Оз»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовМаргарет Хэмилтон играла злую ведьму Запада и по задумке всегда должна была исчезать в облаке дыма. Однажды у пиротехников все пошло не по плану, и вместо обычного дыма актрису охватили языки пламени. Маргарет получила ожоги лица и рук третьей степени.

4. Ченнинг Татум — «Орел Девятого легиона»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовВ фильме «Орел Девятого легиона» пришлось снимать много сцен в воде. Работа шла на холодном воздухе. Чтобы согреться и не получить обморожение, Ченнинг Татум постоянно обливался теплой водой. Однажды ассистент забыл разбавить кипяток и подал горячую воду. Она быстро затекла под доспехи актера и обожгла самое чувствительное место — то, что находится между ног.

5. Сильвестр Сталлоне — «Рокки-4»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовЧтобы сцена боя получилась зрелищной, Сильвестр Сталлоне попросил Дольфа Лундгрена не жалеть силы для ударов. Один из них оказался настолько мощным, что повредил сердечную мышцу Сталлоне.
    
6. Хэлли Берри — «Готика»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовРоберт Дауни — младший, выкручивая руки Хэлли Берри в одной из сцен, не рассчитал усилий и сломал ей запястье. Продолжение съемок пришлось отложить, пока актриса не восстановилась.

7. Роберт Дауни — младший — «Шерлок Холмс»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовРоберт Дауни — младший также пострадал в сцене драки. Удар его противника в челюсть оказался серьезным: после него актеру наложили 6 швов.

8. Мишель Йео — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовМишель Йео запомнилась многим зрелищными боями в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Но сложные трюки сыграли с девушкой злую шутку. Во время одной из сцен драки она сильно повредила колено. Оказалось, актриса порвала сухожилие, ей понадобилась оперативная помощь.

9. Элизабет Тейлор — «Национальный бархат»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовВо время съемок фильма «Национальный бархат» еще совсем юная Элизабет Тейлор получила серьезную травму после падения с лошади. От сильного удара несколько позвонков сместились, что чуть не привело к полной парализации. Продолжила съемки Тейлор уже под действием мощных обезболивающих и до конца жизни мучилась сильными болями в спине.

10. Кей Джей Апа — «Ривердэйл»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовРуку можно сломать даже о пенопласт. В одной из сцен Кей Джей Апа должен был пробить замаскированный под лед вспененный пластик, но перестарался и получил перелом. Из-за мороза, который стоял на улице, актер даже не сразу понял, что случилось.

11. Хилари Суонк — «P. S. Я люблю тебя»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовТравмоопасной может стать и сцена с раздеванием. Когда Джерард Батлер исполнял танец со стриптизом, одна из застежек от подтяжки отскочила и попала прямо в лоб его напарнице Хилари Суонк. Рану пришлось зашивать.

12. Райан Гослинг — «Человек на Луне»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовДля подготовки к съемкам «Человека на Луне» Райан Гослинг тренировался на специальном аппарате NASA, чтобы лучше войти в роль. Во время одного из таких занятий актер сильно ударился головой, но сначала не придал этому значения. Спустя какое-то время ему пришлось обратиться в больницу с сильными болями. Врачи диагностировали сотрясение мозга.

13. Аарон Пол — «Во все тяжкие»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовВо втором сезоне сериала Аарон Пол, вылетая через бутафорскую дверь, потерял сознание. Его отвезли в больницу, и оказалось, что актер заработал сотрясение мозга.

14. Брюс Уиллис — «Крепкий орешек»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовПосле съемок «Крепкого орешка» Брюс Уиллис практически оглох на одно ухо. В сцене перестрелки, когда герой находился под столом, столешница отражала звуки выстрелов и усиливала их. Актер работал без берушей и терпел ужасающий грохот на протяжении нескольких дублей.

15. Мэтт Леблан — «Друзья»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовВ сцене, где экранные Джо и Чендлер дерутся за кресло, сложно заметить какой-то подвох. Но когда Мэтт Леблан (Джо) приземлялся на кресло, он вывихнул плечо. Если присмотреться, можно заметить, как оно неестественно подпрыгивает вверх.
    
16. Джереми Реннер — «Мстители: Война бесконечности»
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовНе все супергеройские роли даются актерам легко. Джереми Реннер выполнял трюк для сцены в фильме «Мстители: Война бесконечности» и сломал сразу обе руки: одну — в запястье, а другую — в локте.

17. Джеки Чан
17 актеров, травмы которых попали в финальные версии фильмовВозможно, вы уже догадались, что рекорд по травмам на съемочной площадке принадлежит Джеки Чану. Один только нос он умудрился сломать 4 раза, а за все время карьеры Джеки получил около 3 тыс. крупных и мелких повреждений. Вероятно, он еще и самый везучий актер.

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