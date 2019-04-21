Пугачева удивила гостей «четырехэтажным тортом» в честь своего юбилея

21.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пугачева удивила гостей «четырехэтажным тортом» в честь своего юбилея
Известная российская певица Алла Пугачева организовала закрытый банкет в честь своего 70-го дня рождения и угостила всех пришедших на праздник «четырехэтажным тортом».

Свой юбилей королева российской эстрады отметила в одном из ресторанов на Рублевке. Среди приглашенных на банкет оказались ее бывший муж Филипп Киркоров, певец Николай Басков, который взял на себя роль ведущего, модельер Валентин Юдашкин, а также музыкальный критик Артур Гаспарян, который и выложил видео разрезания гигантского торта. Первыми кондитерское изделие отведали дети Пугачевой и Галкина — пятилетние близнецы Лиза и Гарри.

Ранее жена известного российского сатирика Михаила Жванецкого Наталья выложила видео с банкета, на котором примадонна поет один из своих хитов.

17 апреля в Кремле состоялся юбилейный концерт Пугачевой, приуроченный к 70-летию певицы. Знаменитые песни Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя, хотя нашлись и недовольные выступлением примадонны. Впрочем, их критика в основном сводилась к работе звуковика.

Сама Пугачева призналась, что перед юбилейным концертом в Кремле она согласилась на операцию, которая изменила ее голос. Певица рассказала, что с возрастом ее голос изменился, но петь под фонограмму на выступлении она не хотела.

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