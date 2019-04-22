Рита Дакота рассказала о липосакции



29-летняя певица была недовольна своей фигурой, о чем часто рассказывала подписчикам. Рита Дакота не стала истязать себя спортивными тренировкам и диетами. Дакота пошла другим путем — обратилась к пластическому хирургу.

Расставание с Владом Соколовским больно ударило по самооценке певицы. Рита Дакота ушла в себя и занялась самоанализом: певица сочла, что была недостаточно хороша для мужа, который, как выяснилось, часто изменял ей. Масла в огонь подлил и тот факт, что Влад стал встречаться с фитнес-моделью Натальей Сульяновой, фигуре которой Дакота завидовала.

С тех пор Рита серьезно задумалась над похудением. Певица, которая, по мнению окружающих, вряд ли страдает лишним весом, решилась на радикальные меры. Теперь артистка чувствует себя более уверенной.

«Недавно я сделала липосакцию. Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отека ни спортом, ни питанием, ни «аппараткой», ни липолитиками, ни массажами», — призналась Рита.

Процедура обошлась ей в среднем в 200 тысяч рублей. Дакота выбирала доктора по отзывам близких подруг. «Делала у того самого чудесного доктора, про которого писала в комментах под постом про мысли о липосакции, — продолжила певица. — У врача, у которого «лепили» тело мечты и Айза, и Асти, и многие-многие другие артистки-модели-инстазвезды, которые по их полнейшему праву, оставили это в секрете. В отличие от смелых и отчаянных Айзы, Асти и Любятинки, я не решилась по бартеру пускать камеру наблюдать за процессом, для меня это слишком «голо», поэтому я просто заплатила полную стоимость процедуры и взяла с собой двух лучших подруг поддержать меня в этом отчаянном шаге».

Рита призналась, что после операции испытывал жуткие боли, но это не сравнится с тем, какое удовлетворение от собственного отражения сейчас испытывает Дакота. Певица не собирается запускать фигуру: молодая мама усиленно занялась спортом, стала правильно питаться. «У меня уже реальные кубы на животе, последний раз я их видела до беременности в свои лучшие годы», — артистка гордится собой.

Напомним, сравнительно недавно Рита планировала изменить форму носа, однако пока певица не решилась на ринопластику. Поклонники Дакоты надеются, что молодая мама прекратит эксперименты над телом и примет себя такой, какой ее создала природа.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







