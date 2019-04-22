Игорь Крутой рассказал, почему дочь не стала звездой



Пару лет назад дочь композитора выпускала песни, снимала клипы, но внезапно пропала с радаров шоу-бизнеса. На передаче «Однажды» Игорь Крутой раскрыл причину, по которой Виктория предпочла уйти в тень.

Прекрасные вокальные данные, яркая внешность, папа — известный продюсер — казалось, у дочери Игоря Крутого были все шансы покорить российский шоу-бизнес, а, может, стать популярной и за пределами страны. Но, выпустив пару-тройку клипов, Виктория пропала. Как оказалось, Крутая не ставила перед собой цели стать звездой. У нее в приоритете были другие вещи.

«Это не было делом ее жизни, ведь Алсу тоже потерялась, когда перестала ездить на гастроли, — рассказал Игорь Яковлевич. — Да, с Викой было немного по-другому, ей не надо было ездить с вступлениями по городам. У нее было желание петь, но она вышла замуж, родила. Она подарила мне прекрасную внучку и сейчас вполне счастлива».

Но Крутая не растворилась в семье полностью, она продолжает заниматься музыкой, правда, не так серьезно, как это было девять лет назад.

«У Вики на подходе два трека, которые, я считаю, будут пользоваться успехом», — продолжил продюсер.

Напомним, Виктория Крутая — неродная дочь продюсера. Игорь Яковлевич познакомился с матерью Вики Ольгой в 1995-ом, тогда девочке было 10 лет. Крутого не смущало, что избранница была замужем, композитор продолжал ухаживать за ней. Его старания не пропали даром: два года спустя пара поженилась. Поначалу Виктория холодно относилась к отчиму, но со временем приняла его. Сейчас Виктория Крутая с дочерью и мужем проживает в Штатах.

Сегодня Игорь Крутой — не только счастливый многодетный отец, но и дедушка троих внуков. Некоторые из них проявляют интерес к музыке. «Средняя внучка заставляет меня идти за пианино, играть, ей это нравится, — признался композитор. — Знаете, с детьми у меня один контакт, с внуками — совсем другой, — они называют меня «дедом», что нисколько не бьет по моему самолюбию».

Считанные месяцы остались до юбилея Игоря Яковлевича: в конце июля ему исполнится 65. Продюсер признается: он не комплексует из-за возраста. «Ничего страшного, что мне уже не 18 лет. Обидно только, что время так быстро летит. Оглянуться не успел, жизнь пролетела, но в этом вопросе гораздо важнее личные ощущения», — резюмировал Крутой.



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