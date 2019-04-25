Пугачеву уличили в побеге после юбилея



Отметившая 70-летие юбилейным концертом Алла Пугачева может «сбежать», сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на ясновидящую Сюзанну Андрееву.

Таролог отметила, что сейчас Пугачева полна энергии и оптимизма и готовит поклонникам сюрприз, а также намерена отправиться в путешествие. «Она отправится со своей семьей для нового какого-то вдохновения, связанного с ее творчеством. Я вижу, что в этом году в ее карьере будет что-то новое, что приятно удивит ее поклонников», – уверена Сюзанна Андреевна, добавив, что фанатам стоит ждать нового хита.

Также ясновидящая заверила, что в личной жизни Пугачевой все прекрасно, и в отношениях с шоуменом Максимом Галкиным царят баланс и взаимопонимание.

Ранее сообщалось, что разбитый инсультом Моисеев после юбилея Пугачевой восстанавливается в Майами.



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