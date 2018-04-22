«Он перестал со мной общаться»: шутка Светланы Зейналовой обидела Дмитрия Нагиева

В 2017 году в шоу "Голос. Дети" в паре с Дмитрием Нагиевым работала Светлана Зейналова. Недавно телеведущая рассказала, что известный актер на нее обиделся и больше с ней не разговаривает.

Харизматичный актер Дмитрий Нагиев последнее время задействован в нескольких проектах. Многие известные артисты очень рады, когда им выпадает шанс поработать с Нагиевым. Однако некоторые коллеги звезды не раз упоминали, что он очень любит специфически шутить. В прошлом сезоне шоу «Голос.Дети» его соведущей была Светлана Зейналова. Шестой сезон она отказалась вести, так как забеременела.

Ее место заняла Агата Муцениеце. Не так давно она упомянула, что Дмитрий обладает не самым лучшим нравов, поэтому она с опаской с ним общается. Зейналова рассказала, что артист с ней вообще не разговаривает с недавних пор. Оказалось, что Нагиев не любит, когда над ним подшучивают. «Я как-то в шутку назвала его «старым конем» — в том смысле, что его уже ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться» , — пояснила беременная телеведущая.

По ее словам, позже она попыталась наладить отношения с коллегой. Однако во время очередных съемок снова неудачно пошутила. «Он еще Юрию Викторовичу (главный продюсер развлекательных программ на Первом канале — прим.ред.) на меня жаловался!», — добавила Светлана. Об этом она рассказала в блоге Муцениеце «Прилучные будни». Официальной причиной ухода Зейналовой из проекта «Голос. Дети» стала ее беременность, но в Сети ходят слухи, что она могла уйти из-за Дмитрия.



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