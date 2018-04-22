Ушла из жизни актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

22.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ушла из жизни актриса из фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
В российской столице в возрасте 83 лет умерла актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в картине "Любовь и голуби". Об этом сообщают СМИ.

Нина Дорошина родилась в подмосковном Лосиноостровске. Она закончила Театральное училище имени Б. Щукина. Дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году. С 1981 года преподавала в своей альма-матер.

Нина Михайловна — народная артистка PСФCP. Её работа была отмечена орденом Почёта и орденом Дружбы.

Всенародную любовь Нина Дорошина получила после исполнения одной из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".

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