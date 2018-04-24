Вскрылась новая опасность газировки

Искусственные заменители сахара, которые часто используются в газированных напитках, по своему вреду на организм человека могут конкурировать с обычным сахаром. К такому неутешительному выводу пришли эксперты из американского университета Маркетта.

Специалисты констатировали, что подсластители вроде аспартама могут вызвать ожирение и диабет, а также допускаются и другие проблемы со здоровьем. В первую очередь опасность представляют газированные напитки, при изготовлении которых применяются искусственные заменители сахара.

"Мы увидели, что замещение сахара ведет к негативным изменениям в метаболизме. Если вы будете регулярно употреблять эти вещества, риск развития болезней будет повышаться", - объяснил доктор Брайан Хоффман, который внимательно занимался данным вопросом.

Во время исследования удалось научным путем доказать, что искусственные заменители сахара негативным образом влияют на сосуды. С течением времени они могут привести к инсульту. Оказалось, что сахарозаменители накапливаются в крови в высоких концентрациях и не выводятся из организма многие годы.

Что касается предыдущих экспериментов и опытов, направленных на изучение негативных свойств газировки, то с помощью их специалисты констатировали, что газированные напитки могут стать причиной развития слабоумия, либо же и вовсе смерти. Самым незначительным проявлением является ожирение.

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