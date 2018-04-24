53-летний миллиардер-плейбой и любимец Голливуда скончался от таблеток для обезболивания

Члены семьи и сам Мэтью Меллон до последних дней верили, что он победит наркозависимость.

Миллиардер-плейбой Мэттью Меллон скончался на 54-м году жизни в реабилитационном центре в Канкуне, Мексика. На протяжении долгого времени Меллон регулярно употреблял обезболивающий препарат оксиконтин, который вызвал у него привыкание.

Доходило до того, что он тратил по $100 тыс. в месяц на покупку препарата и принимал по 80 таблеток в день, сообщает Mirror. Как сообщила его жена — бывший креативный директор Jimmy Choo Тамара Меллон — в 2016 году Мэттью решил лечь в клинику в Малибу и готов был находиться там столько, сколько нужно, однако его попытка выкарабкаться провалилась.

Его смерть стала внезапной не только для родственников, но и для близких друзей, среди которых есть и голливудские звёзды. Близкими друзьями плейбоя Мэттью Меллона были Элизабет Хёрли, британский гитарист Ник Роджерс и дочь величайшего Мика Джаггера — Джейд.



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