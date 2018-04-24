Соседи Аллы Пугачевой считают, что она больна



Люди из села Грязь поведали подробности жизни Примадонны. По словам Галины и Ивана, которые обитают в этом населенном пункте, Алла Борисовна сильно похудела.

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливо живут в замке, который они построили несколько лет назад в селе Грязь. По словам соседей из других домов, семья пользуется услугами прислуги, которая поселилась в их владениях. Иван и Галина, живущие рядом, рассказали, как часто знаменитости бывают в селе.

«Если свет горит только наполовину, то их нет, уехали. По правой стороне дома в основном живет прислуга. Строили дом этот, насколько мне известно, белорусы. Знаменитые гости на этой территории построили себе шалаш. Когда Галкин решил сюда переезжать, он, чтобы дети не расстраивались, построил им отдельный домик, поставил даже телевизор. Соседние дома он тоже хотел выкупить, но, так как тут жили в основном уже старые люди, они не захотели никуда переезжать. Сейчас этих стариков уже и нет, в основном в их домах живут оставшиеся дети, внуки. Некоторым соседям Максим крыши помог сделать. В общем, хороший он парень!» - делятся деталями люди.

Галкин и Пугачева стараются радовать жителей деревни. Она часто приходит с вкусными подарками к односельчанам. Иногда звезды преподносят к празднику дорогие алкогольные напитки или продукты, которые трудно купить в деревне.

Галина сообщила журналистам, что ее родственница помогала Примадонне по дому. Та старалась быть строгой с прислугой, но всегда нормально платила. «Вечно пройдет, заметит, что она что-то делает, и говорит: «Это надо сделать так, а это так», могла и отчитать. А Максим – напротив, очень добрый! По зарплате никогда не обижал. Родственница два года у них проработала, а потом ушла. Я знаю, что сейчас Алла Борисовна привезла сюда нянь и повариху из Москвы... Из звезд, кстати, видели тут еще Резника, он приезжал, видимо, в гости», - рассказала женщина.

Единственное, что волнует соседей Пугачевой, - ее внешний вид. Примадонна не раз жаловалась на состояние здоровья. Общаясь с «Собеседником», односельчане подтверждают: звезда сильно похудела и выглядит неважно.

«Да ей, кроме здоровья, больше ничего не надо. У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой!» - добавила соседка.



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